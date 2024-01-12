ГИБДД обратилась к рязанцам из-за непогоды

Днем 12 января в регионе местами пройдет небольшой снег. На дорогах будет гололедица.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение появилось в Telegram-канале ведомства.

Днем 12 января в регионе местами пройдет небольшой снег. На дорогах будет гололедица.

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток», — написали в обращении.