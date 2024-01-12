Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
-13°
Сбт, 13
-21°
Вск, 14
-8°
ЦБ USD 88.78 -0.61 12/01
ЦБ EUR 97.54 -0.33 12/01
Нал. USD 90 / 90.3 12/01 08:20
Нал. EUR 97.9 / 90.2 12/01 08:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
5 137
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
7 109
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
7 011
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
8 323
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
ГИБДД обратилась к рязанцам из-за непогоды
Днем 12 января в регионе местами пройдет небольшой снег. На дорогах будет гололедица.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение появилось в Telegram-канале ведомства.

Днем 12 января в регионе местами пройдет небольшой снег. На дорогах будет гололедица.

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток», — написали в обращении.