Актера из сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками

25-летнего артиста задержали сегодня около трех ночи в районе Остаповского проезда неподалеку от автосалона «Рольф Волгоградский».

Актер Богдан Кибалюк из сериала «Склифосовский» с наркотиками задержан в Москве, предварительно это — мефедрон. Об этом пишет SHOT.

По информации канала, 25-летнего артиста задержали сегодня около трех ночи в районе Остаповского проезда неподалеку от автосалона «Рольф Волгоградский».

Мужчина нервничал и переживал, при обысках у него нашли наркотики, которое изъяли и отправили на экспертизу — она также установит точный вес содержимого. Самого актера задержали.

Богдан Кибалюк окончил театральную школу-студию МХАТ, снимался в сериале «Склифосовский», фильме «Полицейский с Ютуба», а также в ряде кинокороткометражек.