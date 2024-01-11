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Зеленский призвал вернуться людей мобилизационного возраста, сбежавших из Украины
По его словам, они должны «помогать» стране либо на фронте, либо деньгами.

Владимир Зеленский призвал вернуться на Украину граждан мобилизационного возраста, сбежавших из страны. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Заявление глава государства сделал на пресс-конференции в Таллине.

Зеленский сказал, что сбежавшие люди должны хотя бы платить налоги для «защиты государства» независимо от места работы. Он добавил, что подлежащие мобилизации граждане «должны помогать Украине» либо на фронте, либо деньгами.