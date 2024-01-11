ВСУ обстреляли село в Белгородской области

В четверг, 11 января, ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района с помощью дрона-камикадзе.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В четверг, 11 января, ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет.

Повреждения получил инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений.

«Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с МО», — написал Гладков.