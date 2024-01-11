В Тюмени водитель такси изнасиловал пассажирку

В Тюмени водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной судебной системы.

«В Тюмени пьяная девушка стала жертвой водителя такси. Она переусердствовала с приемом алкоголя и уснула в машине. Водитель решил воспользоваться ее бессознательным состоянием», — говорится в сообщении.

Пострадавшая работала барменом в одном из развлекательных заведений Тюмени. Она очнулась в процессе изнасилования и смогла сбежать.

Таксист признал свою вину лишь частично, суд приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.