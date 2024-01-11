В Рязанской области пройдет рейд по перевозке пассажиров в автобусах
Сотрудники ГИБДД 11 января проведут в Рязанской области рейд по перевозке пассажиров в автобусах. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.
Правоохранители напоминают водителям о необходимости:
- быть бдительными;
- соблюдать правила дорожного движения;
- соблюдать безопасную дистанцию;
- разумно выбирать скоростной режим;
- не садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии;
- быть внимательными к другим участникам дорожного движения;
- строго следить за техническим состоянием своего транспортного средства;
- своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт автобуса.