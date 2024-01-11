В Рязанской области 12 января ожидается небольшой снег и до -19 градусов
Будет облачно с прояснениями. Ночью и днем пройдет небольшой снег. На дорогах будет гололедица.
В Рязанской области 12 января ожидается небольшой снег и до -19 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 12 января, будет облачно с прояснениями. Ночью и днем пройдет небольшой снег. На дорогах будет гололедица.
Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до -19, -14 градусов, днем до -18, -13 градусов.