В Рязани пьяный мужчина зарезал сына
Убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.
В Рязани пьяный мужчина зарезал сына. Об этом сообщили в региональном следкоме.
По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения. Во время ссоры 54-летний мужчина ударил своего 31-летнего сына ножом в живот. Рязанец скончался на месте.
Убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.
По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.