В Рязани пьяный мужчина зарезал сына

Убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

В Рязани пьяный мужчина зарезал сына. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения. Во время ссоры 54-летний мужчина ударил своего 31-летнего сына ножом в живот. Рязанец скончался на месте.

Убийцу задержали. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.