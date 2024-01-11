В Рязани случился пожар из-за того, что мужчина уснул в туалете

Перед этим он включил газовую плиту, чтобы сварить картошку.

В Рязани 6 января в 24-этажном жилом комплексе (Васильевская, 7) произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Зеленый сад».

Происшествие случилось в 2:04 в 24-этажном доме. Огонь возник на кухне одной из квартир на третьем этаже. Сработала пожарная сигнализация. Охрана дома вызвала МЧС.

«На объект прибыли также сотрудники управляющей компании „Зелёный сад — мой дом“: инженер-слаботочник, технический директор, дежурный инженер, а также опергруппа Октябрьского РОВД», — сообщила пресс-служба.

Оказалось, что нетрезвый собственник квартиры включил газ для того, чтобы сварить картошку, ушел в туалет и там уснул. Проснулся он только когда пожарные разбили окно и начали залазить в квартиру.

В результате оперативного реагирования огонь не распространился. Пострадавших нет.