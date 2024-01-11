В Рязани на пруду «Серая шейка» создадут искусственную полынью для спасения уток

Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил префект Октябрьского района Кирилл Горелов.

В Рязани на пруду «Серая шейка» создадут искусственную полынью для спасения уток. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил префект Октябрьского района Кирилл Горелов.

Он рассказал, что из-за морозов водоем замерз, и птицы вынуждены все время находиться на берегу или льду, хотя обычно зимуют и питаются в так называемых полыньях — естественных незамерзающих островках посреди озерного льда.

«Сотрудники администрации Рязани из управления по делам ГОЧС выехали на место для изучения ситуации. Уткам создадут искусственную полынью, в которой они смогут продолжить привычную им зимовку», — написал Горелов.