В России за 2023 год продажи АвтоВАЗа выросли в два раза

В России за 2023 год продажи АвтоВАЗа выросли в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

По его словам, продажи АвтоВАЗа по итогам 2023 года достигли 352,6 тысяч авто.

В 2022 году автопроизводитель реализовал 188,6 тысяч авто, таким образом, рост продаж почти двукратный.

Доля автопроизводителя на российском рынке в 2023 году составила при этом 35%, что является рекордом за последние два десятилетия, следует из презентации автопроизводителя.