В России выросло число стерилизаций женщин

И снизилось количество абортов.

По данным Росстата, за 12 лет число абортов сократилось более чем вдвое, а количество женщин, сделавших стерилизацию, выросло на 2,5 тысячи. Об этом пишет «Газет. Ru».

В 2010 году женщины сделали почти 1 186 000 абортов, в 2022 году — около 504 тысяч.

Однако в то же время стерилизацию в 2010 году провели 12,5 тысяч женщин, а в 2022 году — 15 тысяч.

Отметим, что стерилизация проводится путем перевязки маточных труб. Эта операция необратима.