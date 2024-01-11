В России создали аналог SimCity
Соответствующий традиционным ценностям.
Студенты Донского госуниверситета создали градостроительный симулятор — аналог SimCity, но соответствующий традиционным ценностям. Об этом сообщили «
"Сейчас у нас уже готов прототип, в котором геймерам предстоит не только строить города, но и следить за судьбой его жителей. Каждый виртуальный горожанин обладает уникальными техническими характеристиками", — рассказал лидер проекта студент ДГТУ Никита Кудрявцев.
Отмечается, что в игре будут отсутствовать представители ЛГБТ*.
Игру планируют выпустить летом 2024 года.
* признано в РФ экстремистской организацией