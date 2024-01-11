В России создали аналог SimCity

Соответствующий традиционным ценностям.

Студенты Донского госуниверситета создали градостроительный симулятор — аналог SimCity, но соответствующий традиционным ценностям. Об этом сообщили « Известия ».

"Сейчас у нас уже готов прототип, в котором геймерам предстоит не только строить города, но и следить за судьбой его жителей. Каждый виртуальный горожанин обладает уникальными техническими характеристиками", — рассказал лидер проекта студент ДГТУ Никита Кудрявцев.

Отмечается, что в игре будут отсутствовать представители ЛГБТ*.

Игру планируют выпустить летом 2024 года.

* признано в РФ экстремистской организацией