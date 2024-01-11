В России резко подорожала аренда жилья
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 25,8 процента.
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в России выросла на 25,8 процента. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на экспертов.
Лидером по подорожанию жилья стала Пермь — там стоимость аренды «однушек» подскочила на 51,7 процента.
Помимо этого, показатель значительно вырос в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Самаре — более чем на 30 процентов в каждом из городов.
В Москве съемные «однушки» в среднем прибавили 26 процентов.
По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, разница между ставками аренды и ипотечными платежами по рыночным условиям (16-17 процентов) в большинстве локаций близка к двукратной.
«В таких условиях долгосрочная аренда становится рынком арендодателя», — добавил он.