В России резко подорожала аренда жилья

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 25,8 процента.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в России выросла на 25,8 процента. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на экспертов.

Лидером по подорожанию жилья стала Пермь — там стоимость аренды «однушек» подскочила на 51,7 процента.

Помимо этого, показатель значительно вырос в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Самаре — более чем на 30 процентов в каждом из городов.

В Москве съемные «однушки» в среднем прибавили 26 процентов.

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, разница между ставками аренды и ипотечными платежами по рыночным условиям (16-17 процентов) в большинстве локаций близка к двукратной.

«В таких условиях долгосрочная аренда становится рынком арендодателя», — добавил он.