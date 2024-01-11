В России подешевела гречка

Отмечается, что в ноябре 2023 года цены на крупу уменьшились до 88,8 рубля за килограмм — это на 22,5% меньше, чем годом ранее.

В России подешевела гречка. Об этом сообщила « Газета.ру ».

По информации издания, в ноябре 2023 года цены на крупу уменьшились до 88,8 рубля за килограмм — это на 22,5% меньше, чем годом ранее. Отмечается, что это связано с хорошим урожаем ядрицы и падением оптовых цен.

Среди подешевевших продуктов — макароны, подсолнечное масло и селедка. Их цена снизилась на 3-4%.