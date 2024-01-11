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На улице Петербурга нашли тело 16-летнего хоккеиста

В Санкт-Петербурге погиб 16-летний хоккеист команды «Динамо-Форвард» Глеб Небесов. ОБ этом сообщило ТАСС со ссылкой на тренера Сергя Ильющенко.

«Его мама позвонила часа четыре назад, сообщила, что Глеб погиб. Предположений у меня о причинах случившегося нет, в команде он был хороший вратарь, с ребятами активно общался», — говорит Ильющенко.

Тренер отметил, что никаких пагубных привычек, которые могли бы стать причиной внезапной гибели, спортсмен не имел.

По данным КП, тело юноши обнаружил прохожий 10 января возле дома на Бестужевской улице.