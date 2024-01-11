На улице Петербурга нашли тело 16-летнего хоккеиста

В Санкт-Петербурге погиб 16-летний хоккеист команды «Динамо-Форвард» Глеб Небесов. ОБ этом сообщило ТАСС со ссылкой на тренера Сергя Ильющенко.

«Его мама позвонила часа четыре назад, сообщила, что Глеб погиб. Предположений у меня о причинах случившегося нет, в команде он был хороший вратарь, с ребятами активно общался», — говорит Ильющенко.

Тренер отметил, что никаких пагубных привычек, которые могли бы стать причиной внезапной гибели, спортсмен не имел.