В Москве на стройке металлический швеллер раздавил рабочего
Оборвавшийся с подъемного крана металлический швеллер раздавил рабочего на стройке в Москве, сообщил источник РЕН.ТВ.
«Кран осуществлял подъем металлоконструкций, одна из них оборвалась и упала на 28-летнего разнорабочего», — сообщил он.
Инцидент произошел на строительной площадке в 3-м Балтийском переулке, удар пришелся в область спины и ног, мужчина потерял сознание.
Прибывшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.
Правоохранительные органы начали проверку.