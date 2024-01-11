В Москве на стройке металлический швеллер раздавил рабочего

Оборвавшийся с подъемного крана металлический швеллер раздавил рабочего на стройке в Москве, сообщил источник РЕН.ТВ.

«Кран осуществлял подъем металлоконструкций, одна из них оборвалась и упала на 28-летнего разнорабочего», — сообщил он.

Инцидент произошел на строительной площадке в 3-м Балтийском переулке, удар пришелся в область спины и ног, мужчина потерял сознание.

Прибывшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

Правоохранительные органы начали проверку.