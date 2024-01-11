В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

За сутки украинские войска потеряли 710 солдат.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщили в сводке Минобороны РФ.

За сутки украинские войска потеряли 710 солдат.

ВС РФ отразили четыре атаки на купянском направлении, там ВСУ потеряли танк и две БМП. На донецком и южно-донецком направлениях ВСУ в потеряли два БТР и 18 автомобилей.

За сутки российские военные уничтожили два украинских склада с боеприпасами, было сбито 29 беспилотников.