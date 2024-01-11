В МИД РФ заявили о прекращении действия соглашения России и Украины о международном автомобильном сообщении

В МИД РФ заявили о прекращении действия соглашения России и Украины о международном автомобильном сообщении. Сообщение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«17 декабря 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о международном автомобильном сообщении, подписанного в Киеве 21 марта 1995 года», — указано в тексте.