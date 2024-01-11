В колонии Кабардино-Балкарии осужденные устроили бунт, требуя послабления режима содержания

В колонии Кабардино-Балкарии осужденные устроили бунт, требуя послабления режима содержания. Об этом пишет Shot.

В ИК-3 в селе Каменка взбунтовались заключенные, которых поместили в штрафной изолятор. Сотрудники заметили возгорание в двух камерах.

Установлено, что осужденные подожгли матрасы в знак протеста. Они были недовольны, что их поместили в ШИЗО. В результате пожара никто не пострадал.

Мужчины отказались от дачи показаний. Проводится проверка.