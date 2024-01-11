В Карелии женщина ударила ножом возлюбленного, пока тот гладил кота

В Карелии женщина ударила возлюбленного, пока тот гладил кота. Об этом сообщил портал « Петрозаводск говорит » со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

Инцидент произошел в Костомукше.

По информации следствия, 52-летняя женщина поссорилась с возлюбленным из-за употребления алкоголя. Когда мужчина отвернулся, чтобы погладить кота, подозреваемая подошла сзади и ударила его ножом по голове.

Пострадавший попросил соседей вызвать «скорую». С ранением его доставили в больницу.

Подозреваемая признала вину и извинилась перед сожителем. Однако на нее завели уголовное дело.