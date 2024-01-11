В Кадомском районе заметили семейство рысей

Животных заметили в селе Чермные.

В Кадомском районе заметили семейство рысей. Об этом пишет ИД «Пресса».

О животных рассказал председатель Кадомского районного общества рыболовов и охотников Василий Щевьев. По его словам, они живут в селе Чермные Кадомского района.

«Вблизи села Чермные живет семья этих диких кошек. Эти животные занесены в Красную книгу. Для человека они обычно угрозы не представляет. Охотятся на лис, которых рядом с человеческим жильем сейчас очень много. Также рядом, в поймах рек Вад и Мокша, водятся косули, зайцы, птицы отряда тетеревиных, мелкие грызуны, бобры. Все они — основной источник корма рыси. То есть хорошая кормовая база стала основной причиной того, что рыси обосновались в этом месте», — рассказал изданию председатель Кадомского районного общества рыболовов и охотников Василий Щевьев.