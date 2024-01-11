В Госдуме предложили запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним

Нормы должны вступить в силу с 1 сентября этого года.

В Госдуме предложили запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним. Законопроект разработали в комитете по охране здоровья. Документ уже направлен в правительство для получения отзыва кабмина. Об этом пишут « Известия ».

Уточняется, что ужесточение должно коснуться только тех напитков, которые изготавливают на основе пива, если содержание этилового спирта в них не превышает 0,5 процента.

Согласно проекту, продавцы на кассе должны будут спрашивать документ, удостоверяющий личность и возраст покупателя. Если человек откажется его показывать, то напиток ему не продадут. Нормы должны вступить в силу с 1 сентября этого года.

Производителям безалкогольного пива разрешают использовать специальные дрожжи, которые оставляют незначительные частицы этанола. Поэтому депутаты считают, что такие напитки нельзя считать полностью очищенными от спирта.