В Госдуме предложили закрепить дистанционную работу при болезни в Трудовом кодексе

Законопроект позволит заболевшему сотруднику выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа, сохраняя таким образом размер заработной платы.

В Госдуму внесли законопроект, который позволит заболевшему сотруднику выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа, сохраняя таким образом размер заработной платы. Об этом рассказал «Ведомостям» председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предполагается, что поправки будут внесены в Трудовой кодекс.

Законодательная инициатива предусмотрит возможность сотрудника по согласованию с работодателем отказаться от страхового случая и от выплат из СФР.

Таким образом, работник продолжит выполнять свои обязанности дистанционно и получать зарплату, работодатель не потеряет в производительности, а СФР сэкономит средства.