В Екатеринбурге в кабине экскаватора обнаружили труп

В Екатеринбурге в кабине экскаватора обнаружили труп. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

«Инцидент произошел у одного из домов по улице Рощинской. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — говорится в сообщении ведомства.

Силовики установили личность погибшего. Им оказался 61-летний тракторист.

«Мужчина собирался поместить в подъехавший грузовик спецоборудование для экскаватора. Но неожиданно что-то произошло: мужчина прекратил работу и упал на руль. Врачи, к сожалению, не смогли ему помочь. На место ЧП приехала супруга мужчины, которая опознала своего мужа», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону.