В Челябинской области охотник выстрелил в одиннадцатиклассницу

В Челябинской области мужчина во время охоты случайно выстрелил в одиннадцатиклассницу, которая шла недалеко от него по лесной дороге. Об этом сообщил источник РЕН.ТВ.

Инцидент произошел на дороге, ведущей из поселка Высокое в Мирный.

«Мужчина произвел около четырех выстрелов из собственного нарезного ружья, при этом случайно причинил ранение девушке», — рассказал собеседник.

У пострадавшей диагностировали ранение в области поясницы. Ей проводят операцию, по окончании которой правоохранители примут процессуальное решение.