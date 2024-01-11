В центре Рязани 15 домов останутся без горячей воды и отопления

Причина — работы по устранению повреждения на третьей тепломагистрали в районе дома № 66 по улице Свободы

В центре Рязани 15 домов останутся без горячей воды и отопления. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Речь идет об адресах:

улица Фрунзе, дома №№ 27, 25, 29, 18, 32;

улица Свободы, дома №№ 81, 73, 75, 77, 66 (Детский диагностический центр), 49 (Рязанский педагогический колледж);

улица Маяковского, дом № 36;

улица Горького, дома №№ 37 корпус 1, 37, 27, 45, 51 (школа № 1);

улица Введенская, дом № 94.

Причина — работы по устранению повреждения на третьей тепломагистрали в районе дома № 66 по улице Свободы. Они пройдут в пятницу, 12 января, с 8:00. Включить отопление и горячую воду планируют в районе 17:00. Также с 8:00 до 23:30 в районе дома № 66 по улице Свободы на участке работ будет перекрыто движение.