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В центре Рязани 15 домов останутся без горячей воды и отопления
Причина — работы по устранению повреждения на третьей тепломагистрали в районе дома № 66 по улице Свободы

В центре Рязани 15 домов останутся без горячей воды и отопления. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Речь идет об адресах:

  • улица Фрунзе, дома №№ 27, 25, 29, 18, 32;
  • улица Свободы, дома №№ 81, 73, 75, 77, 66 (Детский диагностический центр), 49 (Рязанский педагогический колледж);
  • улица Маяковского, дом № 36;
  • улица Горького, дома №№ 37 корпус 1, 37, 27, 45, 51 (школа № 1);
  • улица Введенская, дом № 94.

Причина — работы по устранению повреждения на третьей тепломагистрали в районе дома № 66 по улице Свободы. Они пройдут в пятницу, 12 января, с 8:00. Включить отопление и горячую воду планируют в районе 17:00. Также с 8:00 до 23:30 в районе дома № 66 по улице Свободы на участке работ будет перекрыто движение.