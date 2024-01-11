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В Алтае женщина задавила во сне ребенка

В Алтае женщина задавила во сне ребенка. Об этом сообщил портал «Новости Горного Алтая».

Инцидент произошел в Улагане в ночь на 7 октября 2023 года.

Пьяная сельчанка у себя дома легла спать с новорожденным сыном. В какой-то момент она случайно придавила мальчика своим телом, закрыв ему дыхательные пути. В результате ребенок умер от механической асфиксии.

25-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Следствие собрало доказательственную базу. Дело направлено в суд.