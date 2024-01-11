Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Мужчине было 88 лет. О причинах смерти не сообщается.

Умер народный артист СССР Юрий Соломин. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине было 88 лет. О причинах смерти не сообщается.

На счету актера около 60 фильмов и сериалов, среди которых «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «Дерсу Узала», «Блокада», «Летучая мышь» и «ТАСС уполномочен заявить…». Как режиссер снял телефильмы «Скандальное происшествие в Брикмилле», «Берег его жизни», «Вначале было Слово» и фильм-спектакль «Таинственный ящик».

Фото: kino-teatr.ru.