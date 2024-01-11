Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
Птн, 12
-12°
Сбт, 13
-19°
ЦБ USD 89.39 -1.01 11/01
ЦБ EUR 97.87 -1.11 11/01
Нал. USD 90 / 93.3 11/01 09:30
Нал. EUR 99 / 99.5 11/01 09:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
4 579
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
6 571
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
6 476
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
7 787
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Скончался писатель-фантаст Николай Романецкий
Ему было 70 лет.

Писатель-фантаст Николай Романецкий скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщается на портале петербургского Союза писателей.

«С прискорбием сообщаем, что 10 января 2024 года на 71-м году ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст… Николай Михайлович Романецкий», — уточняется на сайте.

Романецкий писал с 1987 года. Первым его произведением была повесть «Третье имя», опубликованная в журнале «Энергия». После создал такие произведения, как «Замок ужаса», «Конь в малине», «S.W.A.L.K.E.R. Похитители артефактов» и другие. Романецкий был автором циклов «У мертвых Кудесников длинные руки».

Фото: wikipedia.org