Скончался писатель-фантаст Николай Романецкий

Ему было 70 лет.

Писатель-фантаст Николай Романецкий скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщается на портале петербургского Союза писателей.

«С прискорбием сообщаем, что 10 января 2024 года на 71-м году ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст… Николай Михайлович Романецкий», — уточняется на сайте.

Романецкий писал с 1987 года. Первым его произведением была повесть «Третье имя», опубликованная в журнале «Энергия». После создал такие произведения, как «Замок ужаса», «Конь в малине», «S.W.A.L.K.E.R. Похитители артефактов» и другие. Романецкий был автором циклов «У мертвых Кудесников длинные руки».

Фото: wikipedia.org