Shot: украинские военные на БМП атаковали пограничный пункт на границе Сумской и Курской областей

Трое украинских военных на БМП на скорости заехали в лесополосу у села Рогозное и попытались атаковать позиции пограничников из РПГ.

Украинские военные на БМП ворвались в лесополосу рядом с российской границей и атаковали позиции пограничников из РПГ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло 11 января в районе 14 часов на границе Сумской и Курской областей. Трое украинских военных на БМП на скорости заехали в лесополосу у села Рогозное и попытались атаковать позиции пограничников из РПГ. Первый выстрел в цель не попал, второй снаряд упал в поле. В итоге место стрельбы моментально вычислили российские пограничники и накрыли группу снарядами.

Официальной информации о происшествии нет.