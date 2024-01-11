Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
-1°
Птн, 12
-12°
Сбт, 13
-19°
ЦБ USD 89.39 -1.01 11/01
ЦБ EUR 97.87 -1.11 11/01
Нал. USD 90 / 92.5 11/01 12:10
Нал. EUR 99 / 98.8 11/01 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
4 638
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
6 632
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
6 534
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
7 848
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанец украл телевизор у бывшей сожительницы

Рязанская полиция раскрыла кражу телевизора из дома 39-летней жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Женщина рассказала полицейским, что у нее из дома пропал телевизор, но окна и дверной замок были целы. Эксперты вскоре выяснили, что следов взлома нет.

Позже женщина рассказала, что несколько месяцев назад рассталась со своим сожителем, потому что он начал часто выпивать. Правоохранители предположили, что у мужчины, возможно, остался ключ.

Вскоре полицейские разыскали 40-летнего рязанца и задержали его.

«Чтобы добыть средств на покупку спиртного, злоумышленник воспользовался ключом от квартиры бывшей сожительницы и похитил ее телевизор. Позже он сбыл телевизор случайному знакомому», — рассказали в пресс-службе МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что ранее рязанец отбывал наказание за убийство. Три года назад он вышел на свободу.