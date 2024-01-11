Рязанец украл телевизор у бывшей сожительницы

Рязанская полиция раскрыла кражу телевизора из дома 39-летней жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Женщина рассказала полицейским, что у нее из дома пропал телевизор, но окна и дверной замок были целы. Эксперты вскоре выяснили, что следов взлома нет.

Позже женщина рассказала, что несколько месяцев назад рассталась со своим сожителем, потому что он начал часто выпивать. Правоохранители предположили, что у мужчины, возможно, остался ключ.

Вскоре полицейские разыскали 40-летнего рязанца и задержали его.

«Чтобы добыть средств на покупку спиртного, злоумышленник воспользовался ключом от квартиры бывшей сожительницы и похитил ее телевизор. Позже он сбыл телевизор случайному знакомому», — рассказали в пресс-службе МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что ранее рязанец отбывал наказание за убийство. Три года назад он вышел на свободу.