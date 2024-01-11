Рязанцам рассказали о мерах поддержки при рождении ребенка

Речь идет о дополнительной поддержке семей в форме 20 тысяч рублей единовременной выплаты при рождении ребенка или 50 тысяч рублей при рождении первенца у женщин до 25 лет.

Рязанцам рассказали о мерах поддержки при рождении ребенка. Информация появилась на сайте регионального правительства.

Речь идет о дополнительной поддержке семей в форме 20 тысяч рублей единовременной выплаты при рождении ребенка или 50 тысяч рублей при рождении первенца у женщин до 25 лет.

Выплату может получить один из родителей ребенка, родившегося на территории региона с 26 февраля 2023 года. На данный момент пособие получили более 4 тысяч семей. По поручению Павла Малкова меру поддержки продлили на 2024 год.

Для получения денег заявитель заявитель должен предоставить реквизиты своего счета. Это можно сделать при личном визите в отдел соцзащиты по месту жительства, в МФЦ или по почте. Успеть это сделать в течение шести календарных месяцев со дня рождения ребенка. Отмечается, что предоставить реквизиты можно и при учреждениях родовспоможения.