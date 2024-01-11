Рязань снова встала в десятибалльных пробках

На карте есть отметки о четырех ДТП.

Рязань снова встала в десятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Серьезно затруднен выезд из Песочни. В бордовый окрашены улицы Зубковой, Новоселов, Тимуровцев, Советской армии, Большая, Сережина Гора и Касимовское шоссе.

Стоит Восточная окружная от пересечения с Зубковой до платного путепровода.

В центре города пробки на Циолковского, Есенина, Каширина, Дзержинского и Спортивной.

Проехать сложно по Московскому и Солотчинскому шоссе, Северной окружной в сторону центра.

На карте есть отметки о четырех ДТП.

Учитывайте эту информацию при планировании своего марш