Рязань снова встала в десятибалльных пробках
На карте есть отметки о четырех ДТП.
Рязань снова встала в десятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Серьезно затруднен выезд из Песочни. В бордовый окрашены улицы Зубковой, Новоселов, Тимуровцев, Советской армии, Большая, Сережина Гора и Касимовское шоссе.
Стоит Восточная окружная от пересечения с Зубковой до платного путепровода.
В центре города пробки на Циолковского, Есенина, Каширина, Дзержинского и Спортивной.
Проехать сложно по Московскому и Солотчинскому шоссе, Северной окружной в сторону центра.
На карте есть отметки о четырех ДТП.
Учитывайте эту информацию при планировании своего марш