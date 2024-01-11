Россиян предупредили о том, что телефонные мошенники стали генерировать голоса друзей в соцсетях

По данным издания, преступники заранее получают доступ к аккаунтам жертв в соцсетях. Скачивают все голосовые сообщения собеседников. И на их основе создают записи с фейковыми просьбами скинуть деньги.

Россиян предупредили о том, что телефонные мошенники стали генерировать голоса друзей в соцсетях. Об этом пишет URA.ru.

По данным издания, преступники заранее получают доступ к аккаунтам жертв в соцсетях. Скачивают все голосовые сообщения собеседников. И на их основе создают записи с фейковыми просьбами скинуть деньги.

Отмечается, что для создания поддельных голосов преступники используют программы с искусственным интеллектом. Такие голосовые, как правило, рассылаются во все чаты и личные сообщения. Вдобавок к записям прикрепляют фото с реквизитами банковской карты.