Российские законодатели обсудили инициативы о трэш-стримерах и их контенте

Планируется штрафовать организаторов и ведущих стримов, приравнять ролики к запрещенным к распространению и ввести другие инициативы.

Госдума рассмотрит законопроекты о запрете трэш-стримеров в весеннюю сессию. Об этом пишет ТАСС .

Сейчас депутаты обсуждают несколько инициатив, касаемых трэш-стримеров. Они хотят отнести подобные ролики к информации, запрещенной к распространению, а соцсети обязать к мониторингу такого контента и его удалению.

Организаторов и участников трэш-стримов хотят штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей, а также изымать оборудование для ведения трансляций.

Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса, среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда.

«Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими», — отметил Володин.