Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
Птн, 12
-12°
Сбт, 13
-19°
ЦБ USD 89.39 -1.01 11/01
ЦБ EUR 97.87 -1.11 11/01
Нал. USD 90 / 93.3 11/01 09:30
Нал. EUR 99 / 99.5 11/01 09:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
4 579
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
6 571
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
6 476
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
7 787
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Российские законодатели обсудили инициативы о трэш-стримерах и их контенте
Планируется штрафовать организаторов и ведущих стримов, приравнять ролики к запрещенным к распространению и ввести другие инициативы.

Госдума рассмотрит законопроекты о запрете трэш-стримеров в весеннюю сессию. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас депутаты обсуждают несколько инициатив, касаемых трэш-стримеров. Они хотят отнести подобные ролики к информации, запрещенной к распространению, а соцсети обязать к мониторингу такого контента и его удалению.

Организаторов и участников трэш-стримов хотят штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей, а также изымать оборудование для ведения трансляций.

Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса, среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда.

«Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими», — отметил Володин.