RCD: США отправят в Финляндию оружие и танки для борьбы с Россией

Это делается для усиления границы НАТО с РФ.

Соединенные Штаты Америки поставят армии Финляндии большое количество оружия. В частности, будут отправлены танки M1A1 Abrams и истребители F-35A. Это нужно для усиления границы НАТО с Россией. Об этом пишет URА.RU со ссылкой на слова старшего аналитика Лексингтонского института Сары Уайт в портале RealClearDefence.

«Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения», — передает американский портал.