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Путин назвал заботу о репродуктивном здоровье населения одной из ключевых задач
Так как оно напрямую отражается на демографических показателях.

Президент России Владимир Путин назвал репродуктивное здоровье населения является одним из ключевых направлений развития России, так как оно напрямую отражается на демографических показателях. Об этом пишет ТАСС.

«Действительно, одно из важнейших направлений — репродуктивное здоровье населения. И в конечном итоге это отражается на количестве детей граждан страны. Это одна из ключевых задач для России. Одна из ключевых абсолютно», — сказал Путин во время общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

Он согласился с мнением участника встречи, что рост населения напрямую отражается на показателях ВВП. Однако он отметил, что «не население [растет] для ВВП, а ВВП для населения».