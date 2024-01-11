Президент Эстонии призвал не ограничивать поставки западного оружия Украине для ударов по России
Заявление Алар Карис сделал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Президент Эстонии Алар Карис призвал не ограничивать поставки западного оружия Украине для ударов по России. Заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
«Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории [России] для того, чтобы замедлить продвижение российских войск», — сказал Карис.