Президент Эстонии призвал не ограничивать поставки западного оружия Украине для ударов по России

Заявление Алар Карис сделал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Президент Эстонии Алар Карис призвал не ограничивать поставки западного оружия Украине для ударов по России. Заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории [России] для того, чтобы замедлить продвижение российских войск», — сказал Карис.