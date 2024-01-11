Полицейские изъяли у рязанца самодельный пистолет
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские изъяли у рязанца самодельный пистолет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Оперативники уголовного розыска получили информацию, что один из жителей села Мелехово Чучковского района периодически уходит в лес, после этого оттуда слышны выстрелы. При этом полицейские установили, что мужчина зарегистрированным оружием не владеет.
Оказалось, что 49-летний местный житель причастен к незаконному хранению оружия. Экспертиза установила, что в доме хранился самодельный пистолет с нарезным стволом калибра 5,6 миллиметров, пригодный для стрельбы.
Оружие изъяли. Злоумышленника задержали.
Возбуждено уголовное дело.