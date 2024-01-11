Пленный солдат ВСУ рассказал о полях, усыпанных телами погибших сослуживцев

По его словам, командование ВСУ не занимается эвакуацией тел, чтобы не выплачивать родственникам погибших компенсации.

Пленный солдат ВСУ рассказал о полях, усыпанных телами погибших сослуживцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Идешь по полю боя, и я русского погибшего солдата ни одного не видел. Наших — полно. Валяются», — рассказал военный.

По его словам, командование ВСУ не занимается эвакуацией тел, чтобы не выплачивать родственникам погибших компенсации. Пленный рассказал, что военное руководство на Украине с помощью коррупционных схем, забирает невыплаченные деньги.

Военнопленный также рассказал о потерях в своем подразделении. Как отметил мужчина, 1 января было свыше 70 бойцов, менее чем через неделю — 6 января, когда он сдался, — живыми оставались только 22 солдата.