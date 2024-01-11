Новым главным тренером ФК «Рязань» стал Юрий Кулешов

Договор с ним подписан в четверг, 11 января.

Новым главным тренером ФК «Рязань» стал Юрий Кулешов. Об этом сообщила пресс-служба рязанской команды.

Договор был подписан в четверг, 11 января.

Юрий Кулешов — уроженец Рязани, воспитанник ДЮСШ «Радиозаводская». Он начинал футбольную карьеру в ФК «Рязань», в 2009 году перешел в клуб «Мордовия». Сезон 2013-2014 провел в качестве капитана московского «Торпедо».

С 2015 году Кулешов вновь начал выступать за «Рязань». В 2019 году он занялся тренерской карьерой.

Предыдущим главным тренером ФК «Рязань» был Максим Швецов. Сейчас команда занимает 15 место в третьей группе LEON-Второй лиги Б.