Медведев: в интересах объединенной группировки войск РФ привлекли более 500 тысяч человек

Об этом заместитель председателя Совета Безопасности РФ заявил на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.

Поставленные Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию российской армии выполнены в полном объеме. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.

«Поставленные президентом задачи по доукомплектованию Вооруженных сил выполнены в полном объеме и в те сроки, которые были определены», — сказал политик.

По словам Медведева, в интересах объединенной группировки войск РФ в 2023 году привлекли более 500 тысяч человек. Из них 420 тысяч человек приняли на службу по контракту, более 80 тысяч — в качестве добровольцев.