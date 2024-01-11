Медведев напомнил киевским властям о последствиях ударов по пусковым установкам в России

Он обратился к украинским властям как к наследникам нацистского и фашистского режимов и предупредил о недопустимости агрессии против России.

Удары Киева западным оружием по пусковым установками в РФ могут стать поводом для применения Москвой ядерного оружия. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он обратился к киевским властям как к наследникам нацистского и фашистского режимов и предупредил о недопустимости агрессии против России.

«Это (удары западным оружием по территории России — прим. ред.) никакое не право на самооборону, а прямое (…) основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — отметил зампред Совбеза.