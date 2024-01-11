ГИБДД обратилась к рязанцам из-за сложных погодных условий

В четверг, 11 января, ожидается мокрый снег, местами метель с ухудшением видимости, гололед, снежные заносы, ветер порывами до 18 м/с.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за сложных погодных условий. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале ведомства.

В четверг, 11 января, ожидается мокрый снег, местами метель с ухудшением видимости, гололед, снежные заносы, ветер порывами до 18 м/с.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.