ГИБДД обратилась к рязанцам из-за непогоды

«Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости, в связи с неблагоприятными погодными условиями», — написали в обращении.

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение появилось в Telegram-канале регионального ведомства.

«Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости, в связи с неблагоприятными погодными условиями», — написали в обращении.

Также госавтоинспекторы обратили к пешеходам.

«Пешеходам следует также быть предельно внимательными — переходить дорогу только в разрешенных местах и делать это осмотрительно. В темное время суток обеспечить свою одежду световозвращающими элементами», — отметили в сообщении.