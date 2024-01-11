А что в кино? «Стальная хватка», «Последний наемник» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Стальная хватка» — биографический фильм о спорте. Основан на реальной истории профессионального техасского рестлера Кевина фон Эриха и его семьи.

«Последний наемник» — триллер о вышедшем на пенсию наемном убийце, которому приходится встать на сторону закона и защитить от бандитов свой город.

«Проклятие дома с призраками» — хоррор о том, как привидения в поисках мести отыгрываются на живых.

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