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11 января на улицах Волгодонска умерли два человека

Два человека умерли на улицах Волгодонска в четверг, 11 января. Об этом сообщило издание «Блокнот Волгодонск».

В районе дома № 107 по улице Пионерской прохожие нашли упавшего на тротуар мужчину. Очевидцы позвонили в оперативную службу, на место приехали медики. Они констатировали смерть мужчины. Также приехали сотрудники полиции — им предстоит узнать, носила ли смерть криминальный характер.

Также вне жилого помещения умер еще один человек. У гражданина ухудшилось самочувствие в продуктовом магазине в доме № 17 по улице Черникова. Позже стало известно, что он умер.