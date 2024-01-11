11 января на улицах Волгодонска умерли два человека

Два человека умерли на улицах Волгодонска в четверг, 11 января. Об этом сообщило издание « Блокнот Волгодонск ».

В районе дома № 107 по улице Пионерской прохожие нашли упавшего на тротуар мужчину. Очевидцы позвонили в оперативную службу, на место приехали медики. Они констатировали смерть мужчины. Также приехали сотрудники полиции — им предстоит узнать, носила ли смерть криминальный характер.

Также вне жилого помещения умер еще один человек. У гражданина ухудшилось самочувствие в продуктовом магазине в доме № 17 по улице Черникова. Позже стало известно, что он умер.