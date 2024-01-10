Юные хоккеисты ХК «Рязань-ВДВ» выступили в Кубке федерации хоккея Москвы

С 4 по 10 января в Москве прошел первый этап Кубка Федерации хоккея Москвы среди команд с игроками 2015 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Рязань».

В Кубке приняли участие 84 команды, которые сыграли на 12 аренах.

В соревнованиях приняли участие сразу два состава Спортивной школы ХК «Рязань-ВДВ» (игроки 2015 года рождения).

«Юные рязанские хоккеисты успешно выступили в данном кубке, одержав немало побед над сильными столичными командами», — отметили в пресс-службе.

По итогам турнира по сумме баллов двух составов рязанцы заняли 18 место из 48 представленных клубов.