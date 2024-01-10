WSJ: контрнаступление ВСУ закончилось, не успев начаться

По оценке издания, cамая большая проблема ВСУ в настоящий момент заключается в том, что они «недостаточно вооружены, чтобы прорвать российскую оборону».

Контрнаступление ВСУ закончилось, не успев начаться. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По оценке издания, cамая большая проблема ВСУ в настоящий момент заключается в том, что они «недостаточно вооружены, чтобы прорвать российскую оборону».

Также в сообщении отметили, что ВСУ за время российской спецоперации потеряли тысячи военнослужащих, в том числе самых опытных и мотивированных.